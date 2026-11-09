Мат на рамке номера обошелся водителю из Уральска в круглую сумму

Судебным штрафом закончилась поездка по Уральску для любителя крепкого словца: на рамке номерного знака его авто красовалось матерное выражение, доступное глазу любого прохожего.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда, дело рассмотрел Специализированный суд по административным правонарушениям. Выяснилось, что водитель не только передвигался на незарегистрированном транспорте, но и демонстративно игнорировал общественные нормы. На судебном заседании изучили фотоматериалы и пришли к выводу: грубая надпись на рамке номера - это не просто дурной вкус, а нарушение порядка.

В суде подчеркнули, что подобные надписи на автомобиле видят все окружающие, включая детей. Размещение нецензурной лексики в публичном пространстве прямо противоречит нормам морали и нравственности.

В итоге на водителя оформили протокол по части 1 статьи 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". За сомнительный юмор нарушителю предстоит заплатить штраф в размере 86 500 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.