Гумар Караш— казахский писатель, поэт и публицист, общественный деятель. Учился грамоте у аульного муллы. В 1902 году учительствовал в родном ауле. В 1911—1913 годах работал в газете «Казахстан». Под руководством Ш. Бокеевасобрал и опубликовал образцы казахского фольклора в сборнике «Шайыр» (1910) и «Көксілдер» (1911). Просветительские взгляды изложил в труде «Педагогика». В 1920 году руководил отделом Бокеевского губисполкома. Погиб в 1921 году в местечке Кунаншапкан от рук бандитов.

Как сообщил заместитель акима Жанибекского района ЗКО Биржан МЕНЕШОВ, в районе имеется фонд имени Гумара Караша. Сейчас учредители фонда собирают средства на строительство мавзолея. - Могила Гумара Караша расположена в роще Колборсы Борсинского сельского округа. Там и планируем построить мавзолей. По предварительным подсчетам на строительство необходимо порядка 8 миллионов тенге. Надеемся до весны собрать необходимую сумму, чтобы с наступлением благоприятной погоды приступить к строительству, - рассказал Биржан МЕНЕШОВ.