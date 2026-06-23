Махинации на 60 млн тенге: полиция предупредила казахстанцев о новой схеме кражи машин

Мошенники крадут дорогие авто и грузы прямо с автовозов с помощью платформ Della и Fa-Fa.kz.

В Казахстане участились случаи мошенничества при транспортировке автомобилей и грузов через популярные логистические платформы, такие как Della и Fa-Fa.kz. По информации медиапортала Polisia.kz, чаще всего злоумышленники ищут объявления о доставке имущества из Алматы и Алматинской области в другие регионы страны.

- После публикации объявления мошенники связываются с заказчиками и водителями автовозов через мессенджер WhatsApp. Заказчикам они представляются организаторами перевозки либо водителями, а водителям - заказчикам груза. Войдя в доверие к обеим сторонам, злоумышленники договариваются об условиях перевозки. В дальнейшем, после выезда транспортного средства из Алматы, мошенники организуют перегрузку похищенного автомобиля или груза и распоряжаются им по своему усмотрению, - говорится в сообщении.

Жертвой такой аферы уже стал житель Алматы, который 7 июня обратился в полицию. Двумя днями ранее мошенники обманом перехватили его дорогостоящую машину, нанеся ущерб в 60 миллионов тенге. Оперативникам удалось отследить и вернуть иномарку владельцу.

- По подозрению в совершении преступления задержаны трое исполнителей. Проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и другие возможные соучастники, - сообщили в ведомстве.

Чтобы не остаться без автомобиля или товара, полицейские советуют строго соблюдать правила безопасности при работе с онлайн-платформами. Необходимо лично проверять удостоверение личности водителя, документы на машину и сверять контакты перевозчика с данными в объявлении. Также важно заранее детально обсуждать маршрут и изучать отзывы о логистах в сети.

При любых подозрениях или нестыковках в документах ведомство рекомендует сразу отказываться от сделки и звонить на пульт 102.