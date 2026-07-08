МЧС Казахстана начало массовые проверки владельцев лодок и катеров

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК приступило к масштабным проверкам на водоемах страны, сообщает пресс-служба ведомства. С 1 июля 2026 года ведомство официально наделено полномочиями по осуществлению контроля и надзора за безопасной эксплуатацией маломерных судов - лодок, катеров и других аналогичных плавсредств.

Новые функции МЧС реализуются в рамках законодательных изменений, подписанных Главой государства 11 июня текущего года. Как пояснили в министерстве, основная цель данных мер - комплексная профилактика происшествий на воде.

- Передача указанных полномочий направлена на повышение уровня безопасности граждан на водоемах, прежде всего в местах массового отдыха населения, а также на обеспечение комплексного подхода к предупреждению происшествий, связанных с эксплуатацией маломерных судов, - подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время территориальные подразделения МЧС совместно с Транспортной прокуратурой проводят рейды, в ходе которых проверяют соблюдение законодательства владельцами судов. Инспекторы уделяют особое внимание ключевым требованиям безопасности:

- Особое внимание уделяется соблюдению правил эксплуатации маломерных судов, наличию обязательных спасательных средств, недопущению управления судами лицами, не имеющими соответствующего права управления, а также эксплуатации технически неисправных плавательных средств.

Нарушителям грозит административная ответственность. На текущий момент по республике уже выявлено 164 факта правонарушений, по каждому из которых приняты меры административного воздействия.