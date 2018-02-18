Меценатов года определил центр поддержки детей-инвалидов в Атырау

Церемония награждения людей, внесших большой вклад в развитие Центра для реабилитации детей с повреждениями спинного и головного мозга прошла в Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Имена меценатов, которые в течение прошлого года оказывали содействие в строительстве центра ипотерапии - деревушки "Маленькая страна" озвучил руководитель общественного объединения с одноименным названием Ерлан Кумискалиев. По версии "Маленькой страны" меценатом года стал Марат Чердабаев. Предприниматель приобрел 7 лошадей, благодаря которым в центре иппотерапии и будет проводиться лечение особенных