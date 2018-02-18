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Социум

Меценатов года определил центр поддержки детей-инвалидов в Атырау

Церемония награждения людей, внесших большой вклад в развитие Центра для реабилитации детей с повреждениями спинного и головного мозга прошла в Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Имена меценатов, которые в течение прошлого года оказывали содействие в строительстве центра ипотерапии - деревушки "Маленькая страна" озвучил руководитель общественного объединения с одноименным названием Ерлан Кумискалиев. По версии "Маленькой страны" меценатом года стал Марат Чердабаев. Предприниматель приобрел 7 лошадей, благодаря которым в центре иппотерапии и будет проводиться лечение особенных
gorod
Меценатов года определил центр поддержки детей-инвалидов в Атырау
Церемония награждения людей, внесших большой вклад в развитие Центра для реабилитации детей с повреждениями спинного и головного мозга прошла в Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Имена меценатов, которые в течение прошлого года оказывали содействие в строительстве центра ипотерапии - деревушки "Маленькая страна" озвучил руководитель общественного объединения с одноименным названием Ерлан Кумискалиев. По версии "Маленькой страны" меценатом года стал Марат Чердабаев. Предприниматель приобрел 7 лошадей, благодаря которым в центре иппотерапии и будет проводиться лечение особенных детей. Номинацию "Забота года" присудили центру ментальной арифметики "Исма Атырау", где на бесплатной основе обучаются особенные дети Центра. Нотариус Джумагалиев Аманжол был награжден в номинации "Правовед года". Спонсор оказывал правовую помощь матерям детей-инвалидов, а также работе действующего центра канистерапии. Врачом года стала Изимова Калима, диетолог. Женщина оказывает консультативную поддержку по питанию особенных детей по современной методике. - Номинацию "Доброта года" мы присудили меценату, который пожелал остаться инкогнито, но я знаю его. Мужчина принес просто так и оставил нам 1,5 млн тенге, - рассказал Ерлан Кумискалиев. В номинации "Отзыв года" была награждена проектная компания "Алимпроект", сотрудники которой готовят все разрешительные документы для деревушки. - Одна из новых и важных номинаций - "Преодоление года". Ее мы присудили маме особенного ребенка Салтанат Сейт. Это поистине образцовая мама, которая оставшись одна проявляет чудеса со своим сыном с тяжелой формой ДЦП. Женщина никого не винит в своих проблемах, работает в 6 местах и накопила 4500 долларов, воспитывая еще и маленькую дочку, - рассказывает Ерлан Кумискалиев. Напомним, в прошлом году в ходе отчета перед населением за поддержку проекта строительства деревушки  аким Атырауской области Нурлан Ногаев был награжден в номинации "Волонтер года". Такое решение было принято неправительствеными организациями Атырауской области.     Алия ЖАМИТОВА
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