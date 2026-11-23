Популярный певец Дима Билан познакомился со своим пятилетним тезкой из села Таврическое Восточно-Казахстанской области. Видео опубликовано на странице компании BI Group в Instagram.



Маленький Дима стал известен весной, когда в соцсетях завирусилось видео, на котором мальчик представился Димой Биланом. Оказалось, что это его настоящие имя и фамилия.



Спустя несколько месяцев мальчик вместе с мамой прилетел в Астану, где после концерта лично встретился со знаменитым тезкой.



Исполнить мечту ребенка помогла компания BI Group , благодаря поддержке которой эта долгожданная встреча стала возможной.