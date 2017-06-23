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Медициналық үйымдағы қызметкерлердің бос орындарына конкурс жарияланды

Батыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МКҚК келесідей азаматтық қызметкерлердің бос орындарына конкурс жариялайды: 1. Дәрігер нарколог -0,5 2. Дәрігер оториноларинголог -0,5 3. Дәрігер невропатолог -0,5 4. Дәрігер физиотерапевт -0.5 5. Дәрігер офтальмолог - 0,5 6. Дәрігер психиатр - 3 7. Психолог -1 8. Медбике уқалаушы -1 9. Медбике (негізгі қызметкердің бала күтіміне арналған демалысы мерзіміне) -7 бірл. Қойылатын талаптар: Жұмыс өтілі 5 жылдан астам, жоғары білім. Байқауға қатысуға өтініш білдірген тұлғаларға төмендегідей құжаттарды
Marat
Медициналық үйымдағы қызметкерлердің бос орындарына конкурс жарияланды
Батыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МКҚК келесідей азаматтық қызметкерлердің бос орындарына конкурс жариялайды:
1. Дәрігер нарколог -0,5 2. Дәрігер оториноларинголог -0,5 3. Дәрігер невропатолог -0,5 4. Дәрігер физиотерапевт -0.5 5. Дәрігер офтальмолог - 0,5 6. Дәрігер психиатр - 3 7. Психолог -1 8. Медбике уқалаушы -1 9. Медбике (негізгі қызметкердің бала күтіміне арналған демалысы мерзіміне) -7 бірл.
Қойылатын талаптар: Жұмыс өтілі 5 жылдан астам, жоғары білім. Байқауға қатысуға өтініш білдірген тұлғаларға төмендегідей құжаттарды тапсырулары қажет:медициналық кітапша және келесі құжаттардың көшірмелері: жеке куәлік, диплом, біліктілігі туралы құжат, еңбек кітапшасы,әскери билет, мекен-жай аңықтамасы,соттылығының бар не жоқ екендігі туралы анықтама, фотосурет (3х4), скоросшиватель, кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы.
Құжаттар хабарландыру шыққан күннен бастап 15 күн ішінде сағат 09.00–13.00 аралығында мына мекен-жай бойынша қабылданады: Орал қаласы, Есенжанов көш. 17, кадр бөлімі, тел. 24-03-82.
Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Новости Компаний.

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