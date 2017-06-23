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Медициналық үйымдағы қызметкерлердің бос орындарына конкурс жарияланды
Батыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МКҚК келесідей азаматтық қызметкерлердің бос орындарына конкурс жариялайды: 1. Дәрігер нарколог -0,5 2. Дәрігер оториноларинголог -0,5 3. Дәрігер невропатолог -0,5 4. Дәрігер физиотерапевт -0.5 5. Дәрігер офтальмолог - 0,5 6. Дәрігер психиатр - 3 7. Психолог -1 8. Медбике уқалаушы -1 9. Медбике (негізгі қызметкердің бала күтіміне арналған демалысы мерзіміне) -7 бірл. Қойылатын талаптар: Жұмыс өтілі 5 жылдан астам, жоғары білім. Байқауға қатысуға өтініш білдірген тұлғаларға төмендегідей құжаттарды