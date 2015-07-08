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Бизнес-новости

Медицинский центр INTERTEACH приглашает западноказахстанцев доверить свое здоровье

Нет большего богатства, чем наше здоровье. И от того, в какое медучреждение мы обращаемся за помощью, зависит наше самочувствие и качество жизни. Медицинский центр INTERTEACH предлагает жителям города и области свои услуги по медицинскому обслуживанию. Медицинский центр INTERTEACH давно заслужил репутацию одного из лучших медучреждений в области. Врачам центра доверяют многие жители области, так как знают, что здесь работают настоящие знатоки своего дела. В клинике INTERTEACH оказывается широкий спектр медицинских услуг. Вы можете пройти необходимую вам диагностику, сдать общеклинические и био
Marat
Медицинский центр INTERTEACH приглашает западноказахстанцев доверить свое здоровье
Нет большего богатства, чем наше здоровье. И от того, в какое медучреждение мы обращаемся за помощью, зависит наше самочувствие и качество жизни. Медицинский центр INTERTEACH предлагает жителям города и области свои услуги по медицинскому обслуживанию.  
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 Медицинский центр INTERTEACH давно заслужил репутацию одного из лучших медучреждений в области. Врачам центра доверяют многие жители области, так как знают, что здесь работают настоящие знатоки своего дела.
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 В клинике INTERTEACH оказывается широкий спектр медицинских услуг. Вы можете пройти необходимую вам диагностику, сдать общеклинические и биохимические анализы, получить консультацию: терапевта и педиатра, детского и взрослого невролога, эндокринолога, офтальмолога, отоларинголога и других высококвалифицированных специалистов.
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 Стоит отметить, что медицинский центр INTERTEACH оснащен самым современным оборудованием, благодаря которому многие заболевания выявляются на ранних стадиях. Так, благодаря современному аппарату УЗИ в формате 3D проводится диагностика всех органов, в том числе лимфатических узлов и тазобедренных уставов, а также в клинике проводится нейросонография, эхокардиография, электрокардиография, спирометрия, пневмотахоиетрия, аудиометрия и другие диагностические исследования.
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 В клинике INTERTEACH с успехом проводятся различные микрооперации. Так, при помощи радиоволнового аппарата «Сургитрон» проводятся прижигание эрозии шейки матки. Также чудо-аппарат успешно справляется с удалением таких дефектов кожи, как папилломы, его используют при лечении различных отоларингологических заболеваниях.
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 В прекрасно оснащенном ЛОР-кабинете вас не просто осмотрит и проконсультирует врач, при необходимости вам проведут эндоскопическое исследование и лечение лор-органов.
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 В медицинском центре INTERTEACH вы сможете пройти аппаратную диагностику зрения, узнать есть ли у вас внутричерепное давление. Опытные офтальмологи подберут при необходимости вам очки или линзы, а также дадут необходимые рекомендации.
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 Для тех, кому необходимо проведение лечения, без выходных работает дневной стационар, вы можете пройти физиопроцедуры и массаж как в условиях клиники, так и вызвать специалистов на дом. В клинике INTERTEACH круглосуточно работает неотложная скорая помощь. В любое время суток квалифицированную помощь в полном объеме смогут оказать врачи скорой медицинской помощи, а также возможен вызов узких специалистов и по необходимости транспортировка пациентов по городам России и Казахстана.
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 Стоит отметить, что филиал медицинского центра INTERTEACH есть и в городе Аксае, где необходимую диагностику и лечение могут пройти жители Бурлинского района.
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 В клинике INTERTEACH большое внимание уделяют укреплению здоровья особенно маленьких пациентов. Так, специалистами клинки проводятся оздоровительные программы для часто болеющих детей, программы по коррекции осанки при сколиозах и остеохондрозах, возможно проведение лечения при плоскостопии. Для тех, кто перенес инсульт, есть возможность пройти курс восстановительной терапии.
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 Медицинский центр INTERTEACH, предлагает индивидуальные программы по медицинскому обслуживанию взрослых и детей сроком на 6 месяцев или 1 год. А также разработана программа «Депозит на семью». Если вы трепетно относитесь к своему здоровью и самочувствию своих близких, то доверьтесь профессионалам и посетите медицинский центр INTERTEACH. Мы находимся по адресу: г. Уральск, ул.Сейфуллина, 34. Электронный адрес: uralsk-interteach@mail.ru, info.uralsk@interteach.kz Наши контактные телефоны: +7 (7112) 50 47 17, 50 00 77, 24 15 64, 24 10 52, +7 702 135 00 09 В Аксае: пр. Абая, д.34/1. Контактные телефоны: (71133) 34340, 92776. Лицензия №01177DL от 23.02.2015г. На правах рекламы.

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