Медицинское оборудование на 5,4 миллиарда тенге планируют закупить для онкодиспансера в ЗКО

Медицинское оборудование будут приобретать за счет частных инвесторов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 19 марта, состоялось третья внеочередная сессия областного маслихата. По словам руководителя управления экономики и бюджетного планирования ЗКО Тлепбергена Каюпова, в рамках государаственно-частного партнерства планируется на базе областного онкологического диспансера оказывать услуги лучевой диагностики. И.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков отметил, что имеющийся лучевой ускоритель вышел из строя и жители наш