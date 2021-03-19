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Социум

Медицинское оборудование на 5,4 миллиарда тенге планируют закупить для онкодиспансера в ЗКО

Медицинское оборудование будут приобретать за счет частных инвесторов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 19 марта, состоялось третья внеочередная сессия областного маслихата. По словам руководителя управления экономики и бюджетного планирования ЗКО Тлепбергена Каюпова, в рамках государаственно-частного партнерства планируется на базе областного онкологического диспансера оказывать услуги лучевой диагностики. И.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков отметил, что имеющийся лучевой ускоритель вышел из строя и жители наш
Арайлым Усербаева
Медицинское оборудование на 5,4 миллиарда тенге планируют закупить для онкодиспансера в ЗКО
Медицинское оборудование будут приобретать за счет частных инвесторов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
27-летняя девушка скончалась от COVID-19 в ЗКО
27-летняя девушка скончалась от COVID-19 в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 19 марта, состоялось третья внеочередная сессия областного маслихата. По словам руководителя управления экономики и бюджетного планирования ЗКО Тлепбергена Каюпова, в рамках государаственно-частного партнерства планируется на базе областного онкологического диспансера оказывать услуги лучевой диагностики. И.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков отметил, что имеющийся лучевой ускоритель вышел из строя и жители нашей области вынуждены выезжать в другие регионы. – В рамках ГЧП нашелся инвестор, который приобретет и установит два медицинских оборудования. Для населения ничего не изменится, как они ранее получали услуги, так и будут продолжать получать их. Инвестор будет покрывать свои услуги за счет ОСМС. Общая стоимость проекта составляет около 5,4 миллиардов тенге, - отметил Арман Калибеков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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