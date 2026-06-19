Медалью её наградили за большой вклад в развитие отечественного здравоохранения.

Указом Президента Республики Казахстан за большой вклад в развитие отечественного здравоохранения и многолетний добросовестный труд по охране здоровья населения медалью "Ерен еңбегі үшін" награждена главная медицинская сестра ГКП "Городская поликлиника №5" Мира Бердешева.

Общий трудовой стаж Миры Бердешевой составляет 30 лет. Из них 16 лет она работает в городской поликлинике №5, а последние 10 лет занимает должность главной медицинской сестры.

Свою профессиональную деятельность она начала после обучения по специальности "фельдшер". Позже получила высшее медицинское образование в Оренбургском медицинском университете.

- Для меня получить такую высокую награду из рук президента - это большая ответственность. Огромная благодарность моему руководству за их доверие. Большая благодарность коллективу, потому что это признание не только моего личного труда, но и признание труда всего сестринского коллектива. Работа у нас не совсем благодарная, но очень благородная. Я бы хотела молодежи пожелать, чтобы они всегда развивались, были на позитиве. Побольше оптимизма, творческих успехов, профессионального роста. Наша городская поликлиника №5 всегда участвовала во всех мероприятиях, пилотных проектах Республиканских. В 2018 году я ездила в Финляндию, Алматы, Астану для перенятия опыта в лучших медицинских центрах, - говорит Мира Бердешева.

В настоящее время Мира Бердешева продолжает совершенствовать свои знания и обучается в магистратуре.