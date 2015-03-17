Мэлс Елеусизов решил снять свою кандидатуру из-за отсутствия денег

Глава экологического союза "Табигат" Мэлс Елеусизов решил снять свою кандидатуру с внеочередных президентских выборов из-за отсутствия денег, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Фото с сайта Tengrinews.kz "Я принял решение снять свою кандидатуру", - заявил самовыдвиженец Елеусизов журналистам в пресс-центре Центральной избирательной комиссии РК. Он рассказал, что уже подал соответствующее заявление. Елеусизов отметил, что причин для его решения достаточно. "В первую очередь, отсутствие средств. Я об этом говорил. Там приличные деньги нужны. Поэтому, чтобы не мучить ни себя, ни других, я реши