Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

Мэлс Елеусизов решил снять свою кандидатуру из-за отсутствия денег

Глава экологического союза "Табигат" Мэлс Елеусизов решил снять свою кандидатуру с внеочередных президентских выборов из-за отсутствия денег, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Фото с сайта Tengrinews.kz "Я принял решение снять свою кандидатуру", - заявил самовыдвиженец Елеусизов журналистам в пресс-центре Центральной избирательной комиссии РК. Он рассказал, что уже подал соответствующее заявление. Елеусизов отметил, что причин для его решения достаточно. "В первую очередь, отсутствие средств. Я об этом говорил. Там приличные деньги нужны. Поэтому, чтобы не мучить ни себя, ни других, я реши
Marat
Мэлс Елеусизов решил снять свою кандидатуру из-за отсутствия денег
Глава экологического союза "Табигат" Мэлс Елеусизов решил снять свою кандидатуру с внеочередных президентских выборов из-за отсутствия денег, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото с сайта Tengrinews.kz
Фото с сайта Tengrinews.kz
 Фото с сайта Tengrinews.kz "Я принял решение снять свою кандидатуру", - заявил самовыдвиженец Елеусизов журналистам в пресс-центре Центральной избирательной комиссии РК. Он рассказал, что уже подал соответствующее заявление. Елеусизов отметил, что причин для его решения достаточно. "В первую очередь, отсутствие средств. Я об этом говорил. Там приличные деньги нужны. Поэтому, чтобы не мучить ни себя, ни других, я решил снять кандидатуру. Во-вторых, сроки. Я просто не сумею собрать 100 тысяч голосов за столь короткое время. Это основные причины", - пояснил он. 13 марта Tengrinews.kz сообщал, что глава экологического союза подал документы в Центральную избирательную комиссию РК для участия во внеочередных президентских выборах. "Я иду на выборы для того, чтобы показать ситуацию с экологией, она у нас очень печальная", - отмечал Елеусизов.

Читайте также

Новости партнёров