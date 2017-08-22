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Социум

Мемлекетке 259 жер телімі қайтарылды

Елбасы жолдауында игерілмей жатқан ауыл шаруашылығы жерін қайта түгендеу, пайдаланылмай жатқан жер телімдерін экономикалық айналымға енгізу жайлы тапсырма берілген болатын. Жыл басынан бері жер заңнамасын пайдалану бойынша 131 заңбұзушылық тіркелген. 7 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Мемлекетке құны 99 миллион теңге болатын 259 жер телімі қайтарылды. Прокурорлар тексерісі бұл салада басқа да түйіткілді мәселелердің бар екенін анықтады. Оны шешу үшін облыс әкімінің қолдауымен шаралар жоспары бекітілген. Қазір өңірде жер телімі тек аукцион арқылы беріледі. Алдағы үшінші тоқса
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Мемлекетке 259 жер телімі қайтарылды
Елбасы жолдауында игерілмей жатқан ауыл шаруашылығы жерін қайта түгендеу, пайдаланылмай жатқан жер телімдерін экономикалық айналымға енгізу жайлы тапсырма берілген болатын. Жыл басынан бері жер заңнамасын пайдалану бойынша 131 заңбұзушылық тіркелген. 7 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Мемлекетке құны 99 миллион теңге болатын 259 жер телімі қайтарылды. Прокурорлар тексерісі бұл салада басқа да түйіткілді мәселелердің бар екенін анықтады. Оны шешу үшін облыс әкімінің қолдауымен шаралар жоспары бекітілген.
Қазір өңірде жер телімі тек аукцион арқылы беріледі.  Алдағы үшінші тоқсанда қала мен аудандарда 30 байқау өткізу жоспарланған. Онда аумағы 38 800 га болатын 69 жер телімі саудаланбақ. Жерге қатысты ақпараттық жүйе құрылды. Ақпараттық бөлімде бас жоспар, жобалау жоспары, бос телімдер туралы және сауда шарттары жайлы мағлұмат алуға болады. Енді электронды карта енгізу жоспарланып отыр. - Облыс әкімі біздің бастамамызды қолдап отыр. Жер мәселелеріне қатысты қабылданған шешімдердің ашық және жариялылығын қамтамасыз ету бойынша. Яғни енді барлық жер комиссиясының отырыстары таспаға жазылады және онлайн тәртіпте көрсетіледі. Мекеме сайттарында сақталады, - дейді БҚО прокуратурасы басқармасының прокуроры Серік ОРЫНҒАЛИЕВ. Зеленов ауданында жаңа жоба қолға алынған. Нәтижесінде  пайдаланылмай жатқан 331 жер телімі анықталған. Жалпы аумағы 123 159 га. Соның 237-сі мемлекетке қайтарылды. - Зеленов ауданы прокуратурасының бастауымен облыс прокуратурасының қолдауымен «Қолжетімді жер» жобасы іске асырылуда. Басты мақсат – қолданылмай жатқан жерлерді анықтау. Және оны қайта экономикалық айналымға енгізу. Кәсіпкерлікке араласпай-ақ, талдау-сараптау жолымен егін орағы, субсидия алу, жұмысшылар саны,  мал басы туралы мағлұматтар алынды. Ауыл шаруашлығы жерлері түгенделді, - дейді Серік ОРЫНҒАЛИЕВ Алғашқы жарты жылдықта егіс алқабы 14,6 мың га-ға артқан. 40 кәсіпкер өз жерін қайта игеруге көшщкен. Зеленовтық шаруа қожалықтарының саны 18%-ға артқан. Бұл «Қолжетімді жер» жобасының игілігі. Сондықтан оны барлық ауданда енгізу ұсынылуда. Арман КУРМАНГАЛИЕВ

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