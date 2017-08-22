Мемлекетке 259 жер телімі қайтарылды
Елбасы жолдауында игерілмей жатқан ауыл шаруашылығы жерін қайта түгендеу, пайдаланылмай жатқан жер телімдерін экономикалық айналымға енгізу жайлы тапсырма берілген болатын. Жыл басынан бері жер заңнамасын пайдалану бойынша 131 заңбұзушылық тіркелген. 7 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Мемлекетке құны 99 миллион теңге болатын 259 жер телімі қайтарылды. Прокурорлар тексерісі бұл салада басқа да түйіткілді мәселелердің бар екенін анықтады. Оны шешу үшін облыс әкімінің қолдауымен шаралар жоспары бекітілген. Қазір өңірде жер телімі тек аукцион арқылы беріледі. Алдағы үшінші тоқса