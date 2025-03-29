Меньше сахара и соли, больше молочки: новый стандарт питания внедрят в школьных столовых Казахстана

Он будет действовать с 1 сентября 2025 года.

Как сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля РК, в этом году принят новый стандарт питания в организациях образования, который вводится в действие с 1 сентября 2025 года.

В данном стандарте питания учтены современные международные требования к здоровому питанию, обеспечивающие детей безопасным, качественным и сбалансированным питанием. Основным преимуществом стандарта питания являются уменьшение потребления соли, сахара и жиров, увеличение потребления овощей и фруктов, а также исключение из меню ненатуральных продуктов питания. Сахаросодержащие напитки, соки заменены на негазированную воду, молоко, кисломолочные напитки, фруктовые чаи, компоты, фруктово-ягодные напитки с низким содержанием сахара с термической обработкой.

В нем также дана рекомендация по питанию учащихся с особыми диетическими потребностями, а также предусмотрены требования к организации питания в малокомплектных школах, где отсутствуют пищеблоки. Кроме того, впервые внедрено понятие индекс несъедаемости (тарелочные отходы), который представляет собой соотношение количества пищевых остатков, оставшихся на тарелках после приема пищи, к общему объему реализованных блюд.

В комитете уверены, что внедрение стандарта питания станет основой для улучшения качества питания в организациях образования и повышения здоровья детей. Ранее мы писали о том, что минздрав утвердил новый приказ о питании в больницах, школах и детсадах. В документе прописаны нормы по составу рациона, режиму питания и качеству продуктов.