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Социум

Мертвую рыбу в пруду ЗКО сняли на видео

Авторы утверждают, что видео было снято в поселке Шалгай района Байтерек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Читатели прислали в редакцию "МГ" видео, на котором видно, как большое количество мертвой рыбы всплыло на поверхность воды. В основном это рабы частиковых пород. По словам автора ролика, действие происходит в поселке Шалгай района Байтерек. Аким сельского округа Шалгай Талгат Кантемиов сообщил, что за последние два года в пруду было мало воды и зимой из-за сильных морозов он промерз практически до дна. – В реке не было талой воды, зимой пруд промерз полностью.
Арайлым Усербаева
Мертвую рыбу в пруду ЗКО сняли на видео
Авторы утверждают, что видео было снято в поселке Шалгай района Байтерек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Мертвую рыбу сняли на видео в реке в ЗКО
Мертвую рыбу сняли на видео в реке в ЗКО
Скриншот с видео Читатели прислали в редакцию "МГ" видео, на котором видно, как большое количество мертвой рыбы всплыло на поверхность воды. В основном это рабы  частиковых пород. По словам автора ролика, действие происходит в поселке Шалгай района Байтерек. Аким сельского округа Шалгай Талгат Кантемиов сообщил, что за последние два года в пруду было мало воды и зимой из-за сильных морозов он промерз практически до дна. – В реке не было талой воды, зимой пруд промерз полностью. Весной, когда талая вода заполнила пруд и лед растаял, начала всплывать мертвая мелкая рыба, которая задохнулась из-за отсутствия кислорода, - сообщил Талгат Кантемиров. UFqyRn7t9SI Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
рыба река

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