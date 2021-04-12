Мертвую рыбу в пруду ЗКО сняли на видео

Авторы утверждают, что видео было снято в поселке Шалгай района Байтерек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Читатели прислали в редакцию "МГ" видео, на котором видно, как большое количество мертвой рыбы всплыло на поверхность воды. В основном это рабы частиковых пород. По словам автора ролика, действие происходит в поселке Шалгай района Байтерек. Аким сельского округа Шалгай Талгат Кантемиов сообщил, что за последние два года в пруду было мало воды и зимой из-за сильных морозов он промерз практически до дна. – В реке не было талой воды, зимой пруд промерз полностью.