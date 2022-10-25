Мессенджер WhatsApp не работает в Казахстане

Люди жалуются, что не могут отправить и получить сообщения, фото и видео, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Перебои с мессенджером в Уральске начались сегодня, 25 октября, в 11:00 местного времени. Проблемы с отправкой сообщений наблюдаются по всему Казахстану как в мобильной, так и веб-версии мессенджера. Согласно репортам на сайте Downdetector.com проблемы с приложением возникли примерно после 13:00 по времени Астаны. Аналогичные проблемы наблюдаются в Индонезии, Греции, Грузии и Мозамбике. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьте