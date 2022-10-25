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Социум

Мессенджер WhatsApp не работает в Казахстане

Люди жалуются, что не могут отправить и получить сообщения, фото и видео, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Перебои с мессенджером в Уральске начались сегодня, 25 октября, в 11:00 местного времени. Проблемы с отправкой сообщений наблюдаются по всему Казахстану как в мобильной, так и веб-версии мессенджера. Согласно репортам на сайте Downdetector.com проблемы с приложением возникли примерно после 13:00 по времени Астаны. Аналогичные проблемы наблюдаются в Индонезии, Греции, Грузии и Мозамбике. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьте
Кристина Кобина
Мессенджер WhatsApp не работает в Казахстане
Люди жалуются, что не могут отправить и получить сообщения, фото и видео, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
1 ноября WhatsApp перестаёт работать на миллионах устройств (список)
1 ноября WhatsApp перестаёт работать на миллионах устройств (список)
Перебои с мессенджером в Уральске начались сегодня, 25 октября, в 11:00 местного времени. Проблемы с отправкой сообщений наблюдаются по всему Казахстану как в мобильной, так и веб-версии мессенджера. Согласно репортам на сайте Downdetector.com проблемы с приложением возникли примерно после 13:00 по времени Астаны. Аналогичные проблемы наблюдаются в Индонезии, Греции, Грузии и Мозамбике. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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