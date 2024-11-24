Метавселенная и криптовалюты: как 2024 год стал прорывным для цифровых миров

Метавселенная — это новый виртуальный мир, который объединяет две реальности: виртуальную (VR) и дополненную (AR). Виртуальная реальность позволяет пользователям погружаться в полностью цифровые пространства с помощью VR-устройств.Дополненная реальность накладывает цифровые элементы на реальный мир, отображая голограммы или виртуальные объекты. Вместе они формируют метавселенную — пространство, где пользователь с помощью аватара может взаимодействовать с другими людьми, путешествовать по виртуальным мирам и даже работать.Технологические тренды годаВ 2024 году технологии метавселенной вышли на

Метавселенная — это новый виртуальный мир, который объединяет две реальности: виртуальную (VR) и дополненную (AR). Виртуальная реальность позволяет пользователям погружаться в полностью цифровые пространства с помощью VR-устройств.

Дополненная реальность накладывает цифровые элементы на реальный мир, отображая голограммы или виртуальные объекты. Вместе они формируют метавселенную — пространство, где пользователь с помощью аватара может взаимодействовать с другими людьми, путешествовать по виртуальным мирам и даже работать.

Технологические тренды года

В 2024 году технологии метавселенной вышли на новый уровень развития. Ожидается, что к концу года мировой рынок таких цифровых пространств составит $800 млрд. Этот показатель подтверждает интерес корпораций, брендов и пользователей к цифровым мирам, ставшим центром инноваций, развлечений и коммерции. Так, ETH служит основой для экономической инфраструктуры метавселенных через смарт-контракты и NFT, и цена эфириума прямо влияет на стоимость транзакций и активов внутри виртуальных миров.

В развитии метавселенной появилось несколько основных направлений — от метатрансляций до покупки виртуальной недвижимости. Каждый из этих трендов поддерживается криптовалютами и NFT, создающими экономику цифровых миров. Основные из них:

Метастримы и цифровые трансляции — метатрансляции, которые позволяют пользователям в реальном времени наблюдать за событиями, набирают популярность. Компании организуют презентации и выступления в VR-пространствах, делая контент доступным для широкой аудитории. Гейминг и криптовалютная экономика — игры являются одним из главных стимулов развития метавселенной. На таких платформах, как Sandbox и Axie Infinity, игроки могут покупать и обменивать виртуальные предметы, используя криптовалюты и NFT. Цифровые торговые площадки (маркетплейсы) и электронная коммерция — метавселенные стали важной частью онлайн-торговли. Многие крупные бренды, такие как Nike и Gucci, создают коллекции в виде NFT специально для виртуальных миров (например, для платформы WEAR). На таких маркетплейсах пользователи могут покупать и коллекционировать виртуальные товары, а затем использовать их в цифровом пространстве. Виртуальные NFT-галереи — метавселенные открывают огромные возможности для художников и творческих личностей. Теперь они могут создавать виртуальные выставки и продавать свои работы в виде NFT, которые посетители имеют возможность покупать не выходя из цифрового мира. Это дает художникам новые способы показать и продать свое искусство, а зрителям — уникальный опыт. Виртуальная недвижимость — покупка и аренда цифровых активов. Покупка виртуальной недвижимости — один из самых заметных трендов 2024 года. Платформы, такие как Decentraland, позволяют пользователям приобретать и сдавать в аренду участки виртуальной земли. Эти территории теперь используют для проведения модных показов и других мероприятий. Таким образом, в метавселенной создаются новые пространства для общения и бизнеса.

Рост метавселенной открыл много возможностей для заработка. Разработчики создают цифровые товары и интерьеры для виртуальных пространств, компании проводят концерты и выставки, а пользователи могут сдавать в аренду виртуальные участки, оформляя контракты через блокчейн и смарт-контракты.

Но метавселенные сталкиваются и с рядом вызовов. Наиболее актуальны вопросы безопасности, конфиденциальности данных, юридических аспектов и рисков, связанных с волатильностью.

Популярные криптовалюты метавселенной в 2024 году

Криптовалюта стала важной частью экономики метавселенной. Эти цифровые валюты поддерживают всю виртуальную экономику, включая продажу виртуальной земли и предметов, а также создание и покупку NFT-коллекций. Пользователи взаимодействуют с цифровыми объектами, управляют активами и зарабатывают в виртуальных пространствах.

Рынок криптовалют для метавселенных постоянно развивается. Для пользователей это расширение выбора для покупок и вложений в цифровые активы, а для бизнеса — новые способы взаимодействия с клиентами и построения виртуальных сообществ. Есть несколько популярных криптовалют, которые играют особую роль в экономике метавселенной.

Decentraland (MANA)

Decentraland — одна из первых больших метавселенных, где пользователи могут свободно покупать и продавать виртуальные участки земли и другие объекты. Эта земля продается как NFT (невзаимозаменяемый токен), который можно перепродавать и использовать для различных проектов.

Все сделки осуществляются через криптовалюту MANA. Этот токен применяется для покупки земли и товаров на платформе. Интерес к MANA растет, так как компании (например, Samsung, Nike, Coca-Cola) начинают размещать свои бренды на виртуальной земле, что делает Decentraland все более привлекательнее и популярнее.

The Sandbox (SAND)

The Sandbox — это крупная платформа, где люди могут покупать виртуальные участки земли и строить на них магазины или концертные площадки. Также в этой метавселенной можно устраивать встречи и проводить обучающие курсы. Для этого используют NFT и криптовалюту SAND.

Популярность SAND растет, потому что крупные компании, такие как Adidas и Atari, тоже занимают здесь виртуальные участки. Чем больше людей и брендов заинтересованы в Sandbox, тем выше спрос на их криптовалюту SAND.

ApeCoin (APE)

ApeCoin используется в метавселенной Otherside — это виртуальный мир, созданный компанией Yuga Labs. Otherside — большая многопользовательская онлайн-игра, где можно покупать и продавать цифровую землю и различные предметы, все за ApeCoin.

Эта платформа быстро привлекла тысячи пользователей. APE обычно используют для покупок и обмена, а его популярность растет вместе с успехом Otherside.

Highstreet (HIGH)

Highstreet — это платформа, представляющая собой виртуальный торговый центр, где продаются реальные и цифровые товары. Здесь представлено все — от виртуальной одежды до цифровых предметов искусства и виртуальной земли. Платформа работает как многопользовательская игра, в которой можно развлекаться, участвовать в мероприятиях и квестах, делать покупки.

Для расчетов в Highstreet используют криптовалюту HIGH. Она может стать выгодной инвестицией для тех, кто верит в будущее виртуальных торговых площадок.

2024 год стал поворотным периодом для метавселенной благодаря активной интеграции криптовалют и новых технологий. Метавселенная превращается в реальное пространство для взаимодействия, бизнеса и творчества, поддерживаемое децентрализованной экономикой, которая делает цифровые миры частью повседневной жизни. В будущем она обещает стать еще более значимой частью виртуальной реальности и цифрового взаимодействия, открывая новые горизонты для пользователей и компаний.