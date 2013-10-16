  Иллюстративное фото с сайта www.ria56.ru Иллюстративное фото с сайта www.ria56.ru С 15 октября 2013 г. открывается чартерное грузовое авиасообщение между городом Шицзячжуан  северо-китайской провинции Хэбэй и казахстанским городом Актобе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на деловой журнал СhinaPRO. До конца октября текущего года будет выполнено восемь авиарейсов. Маршрут обслуживают самолеты Боинг «747-200F». Грузоподъемность этого транспорта составляет 120 тонн за один перелет. Ранее сообщалось, что в Cиньцзян-Уйгурском автономном районе КНР Банк Китая начал осуществлять операции по обмену наличных китайских юаней на казахстанские тенге. Китайскую валюту можно обменять на казахстанскую в городе Урумчи и Или-Казахском автономном округе. В перспективе обменные операции китайских юаней на валюты других сопредельных стран начнутся в районах экономического освоения Кашгар и Хоргос. В июле 2011 г. Народный банк Китая и Национальный банк Казахстана открыли специальные счета в рамках своп-соглашения. В список грузов войдут, главным образом, одежда, обувь, головные уборы и меховые изделия. По итогам января-апреля 2013 г., объем торговли между Китаем и Казахстаном через КПП Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе КНР достиг $7,18 млрд. Это на 26,9% больше, чем за аналогичный период 2012 г. Китайский экспорт в Казахстан за первые четыре месяца текущего года составил $2,88 млрд. Это на 38,3% больше, чем годом ранее. Казахстанский импорт в Китае увеличился на 20,2%, достигнув $4,3 млрд.