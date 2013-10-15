Миллионы мусульман всего мира отмечают в этот день один из самых главных праздников ислама - Курбан-айт. Корреспондент портала "Мой ГОРОД" побывал в областной мечети ЗКО, и вот, что он там увидел...
Курбан-айт - это праздник окончания хаджа (священного паломничества в Мекку). Он отмечается в память жертвоприношения пророка Ибрахима. Согласно Корану, во сне к пророку явился архангел Джабраил и сообщил, что Аллах приказывает Ибрахиму принести в жертву родного сына. Пророк послушался Аллаха, который таким образом решил испытать Ибрахима. И когда жертва была почти принесена, Аллах сделал так, чтобы нож не мог ранить сына пророка, а архангел Джабраил в качестве замены дал пророку барана.
Несмотря на то, что корреспондент прибыл к мечети задолго до айт-намаза, которым открывается священное жертвоприношение, народу в мечети было столько, что войти внутрь удалось с трудом.
Перед мечетью дежурили дорожные полицейские - многие верующие приехали сюда на машинах, поэтому стражам порядка приходилось очень внимательно регулировать движение.
Задрапированных во всё чёрное женщин тоже было немало.
Центральная мечеть по проспекту Евразия, самая большая в ЗКО, однако справиться с потоком верующих ей не удалось - многие не решились войти внутрь и молились прямо на улице.
При входе в мечеть положено снимать обувь, а молиться положено,
обратившись к Мекке. Направление указывает особая ниша в стене мечети, которая называется михраб. Кстати, несмотря на то, что по мечети принято ходить босиком, ногам абсолютно не холодно. Говорят, это потому, что в мечети установлена отопительная система с подогревом полов.
Женщины в мечети молятся отдельно, на втором этаже, где для них отведено специальное молитвенное помещение.
После айт-намаза многие верующие направились на площадку для жертвоприношения животных, которая расположилась позади областной мечети. В этом году приносить в жертву животных можно в четырёх местах - за областной мечетью по проспекту Евразия, в городской мечети по улице Досмухамедова, в Красной мечети и на рынке "Ел Ырысы".
Места для забоя определили нарочно, чтобы избежать стихийного жертвоприношения, как в прошлом году, когда животных резали прямо на проспекте Евразия. На этом фото овцы, связанные одной верёвкой и одной судьбой, ждут своего превращения в жертву.
Согласно правилам жертвоприношения, мясо животного делится на три части. Первую, как правило, отдают беднякам, вторую - соседям, а третью оставляют себе.
Небольшая молитва перед началом жертвоприношения и можно начинать.
Умелые мастера по забою скота справляются с животными в считанные минуты. Возможно для каких-нибудь гринписовцев, привыкших к генетически модифицированным продуктам, эта картина покажется варварской, но в Казахстане мясо - часть культуры, поэтому мы ничего страшного в этом не видим.
Для коллективного забоя скота создана специальная площадка с кровостоком и проточной водой. Через полчаса здесь не будет практически никаких следов от жертвоприношения.
Желающие получить свою порцию подаяния уже достали пакеты, в которые тут же попадают отборные куски свежей баранины.
Побывать в роли жертвы на жертвоприношении удаётся далеко не всем животным. Дело в том, что во время отбора будущей жертвы выдвигаются достаточно жёсткие требования - только здоровые, откормленные овцы, козы, коровы или верблюды. Ограничен и возраст - козы и овцы от года, коровы от двух лет, а верблюды от трёх лет и старше. В процессе жертвоприношения животному обязательно завязывают глаза.
Согласно традициям, в этот день в доме каждого мусульманина должен быть накрыт дастархан - гости могут прийти в любую минуту. Так что, не теряйте времени и собирайтесь в гости. В общем, Курбан-айт кабыл болсын!
Фото автора