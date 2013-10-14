- Так мы решили отметить двадцатый юбилей нашего театра, - рассказывает. - Сельчане смогут увидеть наши ведущие постановки. У нас есть чем порадовать как взрослых, так и детей. В каждом районе наш театр будет работать по 2 дня. За это время мы покажем нашу знаменитую постановку «Кыз Жибек» Габита МУСРЕПОВА, «Белый пароход» Чингиза АЙТМАТОВА, комедию «Суперневестка» Саида АХМАДА, «Самая красивая женщина» Султангали БАЛГАБАЕВА, а также детям мы покажем детские спектакли «Красная шапочка», и «Друзья». В эти дни мы также проведем театральные выставки и пресс-конференции, на которых все желающие смогут пообщаться с нашими артистами. Стоимость билета будет чисто символическая: детский - 100 тенге, взрослый - 300 тенге. Напомним, что в этом году Казахскому драматическому театру исполняется 20 лет. Первая постановка на сцене театра была показана 16 декабря 1993 года. Это был «Каракоз» Мухтара АУЭЗОВА.