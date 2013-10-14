Иллюстративное фото с сайта yandex.ru Иллюстративное фото с сайта yandex.ru 12 октября уральский город суд санкционировал арест 39-летнего Талгата, который избил своего отца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу уральского городского суда. Судом установлено, что 9 сентября примерно в 17:00 Талгат был в своей квартире вместе со своим отцом. Оба они были пьяны. Отец начал придираться к своему сыну, на что мужчина отреагировал агрессивно. Они поссорились и Талгат начал избивать своего отца. Отец вырвался, и взяв кухонный нож стал обороняться им, однако Талгат оказался сильнее. Выхватив нож, мужчина продолжал избиение до тех пор, пока отец не упал на пол. Сын не остановился на достигнутом, взяв на газовой плите железный чайник, он продолжил наносить удары по голове и телу лежащего на полу отца, после чего скрылся с места преступления. Приговором уральского городского суда от 12октября Талгат был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 103 ч. 3 УК РК " Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».  Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.