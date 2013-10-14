GarikВ Актобе скончался журналист Игорь ЛАРРА, которого в конце лета жестоко избили. Неизвестные сначала ударили его монтировкой по голове, а потом стали бить кулаками и ногами. Тогда сообщалось, что нападение на журналиста может быть связано с его профессиональной деятельностью, но потом выяснилось, что преступление совершила группа хулиганов. Один из злоумышленников был задержан. Он рассказал, что нападавших было пятеро. Они хотели, по его словам, ограбить пьяного на улице человека. Избитый журналист все это время находился в больнице, врачи делали все возможное, чтобы спасти его от смерти, но в минувшее воскресенье, 13 октября, он умер. Как ранее сообщалось, у Игоря развился панкреонекроз. У него остались жена и двое детей. Источник: Журdом