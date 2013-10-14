В Уральске прошла выставка спецтехники

Сотрудники служб спасения в канун своего профессионального праздника устроили для жителей города показ спецтехники. Выставка спецтехники прошла 12 октября на парковочной зоне перед стадионом им. Петра АТОЯНА. Пожарная служба, оперативно-спасательный отряд, водно-спасательная служба пригнали сюда свою технику и привезли огромное количество спасательного оборудования. Сотрудники управления по ЧС прибыли со своими детьми. - Я с 2007 года работаю пожарным, с детства мечтал спасать людей, - говорит Сергей ПАСТУХОВ. - Мои ожидания оправдались, хотелось бы, чтобы мой сын Данил пошел по моим стопам, но у него свое мнение на все. Пока он учиться в 3 классе, и серьезно не задумывается, кем хочет стать. Сотрудники ОСО ДЧС ЗКО приехали на выставку со своей четвероногой коллегой, овчаркой по кличке Зена. У школьников собака вызвала большой интерес, и спасателей просто засыпали вопросами. Выставка длилась несколько часов. Подростки с интересом слушали о хитроумных приборах, которыми пользуется спасатели. - Мне нравится их работа, она опасная и интересная, смелая и благородная, - говорит ученик 7 класса Андрей ГОЛОХВАСТОВ. - Мне понравилась техника пожарных. Наверное, я буду готовить себя к такой работе. Начну заниматься спортом.