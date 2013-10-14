фото с сайта kginform.com фото с сайта kginform.com В Алматы 16 октября с официальным визитом прибудет делегация малазийских парламентариев во главе с президентом Сената Парламента Малайзии Тан Сри Абу Захар бин Дато Ника Ужангом, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МУИТ. В рамках визита делегация Парламента Малайзии посетит акимат города Алматы, а также посетит Малазийский образовательный центр, который был открыт в апреле этого года в IT Университете, чтобы обсудить актуальные вопросы межпарламентского сотрудничества. Кроме того, в рамках визита планируется обсудить аспекты взаимодействия двух стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В апреле этого года Международный IT Университет посетила жена премьер-министра Малайзии Датин Падука Сери Росмах Мансор. Отметим, что на сегодняшний день в Малайзии обучаются более 6 тысяч казахстанцев.