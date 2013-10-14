фото с сайта agrinews.com.ua фото с сайта agrinews.com.ua Союз мусульман Казахстана считает, что массовая вакцинация может представлять угрозу национальной безопасности, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу СМК. «Правоохранительным и контролирующим органам следует обратить особое внимание на некоторые нюансы кампании вакцинации. В частности, во время вакцинации малолетних детей, многие казахстанские поликлиники предлагают пациентам услуги частных компаний, которые делают те же самые прививки, но более высокого качества - они менее болезненны и легко переносятся детьми. Единственный их недостаток – высокая цена. Отсюда следует вывод, что Министерство здравоохранение сознательно приобретает для населения вакцины низкого качества», - говорится в сообщении. В связи с этим руководство СМК и МКПЧ ЦА призывает Генеральную прокуратуру, Финансовую полицию и КНБ провести тщательный анализ программы массовой вакцинации казахстанцев. «Есть основание полагать, что речь идет не только о коррупционном сговоре казахстанских чиновников с крупными фармацевтическими компаниями, но и глобальной политике, направленной на регулирование демографической ситуации в Казахстане», - говорится в сообщении.