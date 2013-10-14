фото с сайта nahalyavu.com фото с сайта nahalyavu.com В Алматы с 17 по 20 октября состоится международная выставка оборудования и технологий для индустрии развлечений «Duman Show Tech 2013», сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу «Атакент-Экспо». В выставке примут участие около 60 компаний из Казахстана, России, Белоруссии, Италии, Мальты, Австрии, Болгарии, Великобритании, Германии, Тайваня, Украины и Франции, представ продукцию в более чем 20 категориях. На выставке можно будет увидеть аксессуары для боулинга, бильярда и других игр оборудование для кинотеатров, ночных клубов, развлекательных центров и парков. Также посетителям будут показаны оборудование и аксессуары для казино и букмекерских контор. Помимо этого на выставке будут представлены аттракционы и детское развлекательное оборудование, а также сенсорные технологии и студийное и музыкальное оборудование. В этот же период параллельно будет проходить выставка «Автошоу. Автозапчасти».