  С 2009 года не ведется работа по ремонту затопленных на Каспии нефтяных скважин, сообщил аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. - Я хотел, с Вашего позволения, огласить один проблемный вопрос. Это касается затопленных скважин в Каспии. В зоне затопления Каспия сейчас находится порядка 1,4 тыс. скважин, из них 128 скважин находится под водой. Если в 2004-2009 годах велись какие-то работы по ликвидации утечек нефти, по ремонту этих скважин, в результате этих работ было отремонтировано 47 скважин, то начиная с 2009 года эта работа сейчас не ведется, - обратился Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВк президенту РК в ходе заседания правительства в пятницу. По его словам, с соответствующим предложением область уже обращалась в правительство. Аким уточнил, что данные скважины, в число которых входят и неиспользуемые уже 50 лет скважины, не находятся на балансе каких-либо компаний. - Если мы не примем меры, то может случиться экологическая проблема, которая может потребовать очень больших затрат, - сказал он. - Сейчас из бюджета выделяются деньги, и комитетом геологии будут организованы работы по ликвидации, - сказал в свою очередь министр нефти и газа Узакбай КАРАБАЛИН. В связи с этим президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ поручил соответствующим органам изучить данный вопрос.