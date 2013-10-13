devushkiВ редакцию "Ак Жайыка" прислали видеоролик, на котором две девушки волоком вытаскивают из кафе третью, избивают ее руками и ногами, бьют головой об асфальт. Работницы кафе робко пытаются им помешать, но в этот момент поднявшаяся на ноги жертва пытается уйти со словами: "Короче, я в ментовку еду", что вызывает ещё большее бешенство двух садисток, и избиение возобновляется с новой силой. "Из-за тебя, овца, меня и её менты твои искать не будут", "Тебя ещё твои же мусора угробят", "Убить тебя хочу, тварь!" – орут они при этом. Жертва просит вызвать полицию, обращаясь, по всей вероятности, к тем, кто всё это время хладнокровно снимает происходящее на мобильный телефон. Съёмка прерывается в разгар этой бойни. Корреспондент "АЖ" побывала на месте происшествия – это случилось перед кафе Salem Gold в жилом комплексе "Премьер Атырау" по проспекту им. Сатпаева. Из работников кафе согласилась поговорить со мной только администратор: – Это было в конце сентября. Три девушки сидели у нас, потом между ними возникла ссора, две вывели третью на улицу, там продолжили выяснять отношения. Что дальше происходило, мы не в курсе, это было за пределами нашего заведения, это нас не касается. – Вы не вызывали полицию? – Нет, полицейские потом сами приехали, забрали ту, которая была избита. – А тех двух, которые избивали? –Нет вроде, мы не знаем. В этой ситуации поражает не только жестокость двух особ, но и цинизм "операторов", а также равнодушие работников кафе, жильцов дома, просто прохожих. Внимание! Видео содержит нецензурную лексику и сцены насилия 18+! Видео с сайта "АкЖайык" Источник: Nur.kz