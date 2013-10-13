Среди погибших в ДТП на самарской трассе казахстанцев нет
Фото: ГУ МЧС по Самарской области. Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Самарской области. Так, по информации пресс-центра, в автобусе находились 11 граждан Узбекистана, два - Таджикистана и один Азербайджана. В данный момент в больнице с. Большая Черниговка находятся двое пострадавших. По словам медперсонала, у обоих пациентов множественные переломы, ожоги, в том числе и ожог лица. Один из пострадавших - водитель фуры из Казахстана, другой - пассажир минивэна. Последний, гражданин Таджикистана, в данный момент он находится в реанимации. Водитель микроавтобуса - житель Нижегородской области, 36 лет. Водитель фуры - гражданин Казахстана, 50 лет, данных о месте жительства нет, но удостоверение личности выдано в г. Актобе. По предварительным данным, микроавтобус был с нижегородскими номерами, а "Мерседес" следовал изКазахстана. Напомним, 13 октября на трассе Уральск-Самара произошло произошло лобовое столкновение фуры "Мерседес" и минивэна "Тойота" с последующим возгоранием минивэна. По данным полиции, микроавтобус "Тойота" с 14 пассажирами из-за лопнувшего переднего колеса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовой машиной "Мерседес" под управлением гражданина Казахстана. По уточнённым данным в ЦРБ с. Большая Глушица был доставлен водитель фуры "Мерседес". Всего в результате ДТП пострадали 15 человек. Из них 12 человек погибли на месте ДТП, один человек скончался в ЦРБ с. Большая Черниговка. Наталья КРИВЦОВА