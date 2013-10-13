Фото с сайта sport.akipress.org Фото с сайта sport.akipress.org ФК "Актобе" начал сбор средств в поддержку Эмиля КЕНЖИСАРИЕВА.  На официальном сайте футбольного клуба "Актобе"  опубликовано обращение ко всем, кто не равнодушен к дальнейшей судьбе полузащитника клуба. Напомним, футболист был избит в Алматы в ночь на 10 августа.  Эмиль перенес сложную операцию и чудом выжил. Сейчас он чувствует себя лучше. Эмиль очень хочет вернуться на футбольное поле, но для этого необходима повторная операция и длительная реабилитация, которые запланировано провести в одной из зарубежных клиник, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФК. ФК «Актобе», а также друзья Эмиля, игроки команд чемпионата Казахстана всячески поддерживают и помогают футболисту. Но лечение за рубежом стоит немалых денег, и собранных на сегодняшний день средств не хватает, чтобы покрыть все расходы, связанные с последующим лечением и реабилитацией. Поэтому призываем всех, кто желает и может помочь Эмилю финансово, сделать это, перечислив средства на этот расчетный счет: Актюбинский филиал АО «БТА Банк», г.Актобе, пр. Абилкаир-хана, 51. МФО/БИК  ABKZKZKX  970140000241 Расчетный счет для перечисления: KZ 27319 H 010000626981 КИСТЕР Игорь Оттович ИНН 651006300069 № текущего счета:  KZ03319V010005682838 В то же время обращаем ваше внимание на то, что, к огромному сожалению, в социальных сетях немало мошенников, жаждущих заработать на чужой беде. Поэтому считаем, что лучше, если деньги будут перечисляться непосредственно на этот счет, который будет находиться под полным контролем клуба. И мы сможем перечислять средства за медицинские услуги напрямую с этого счета. Заранее благодарим всех, кто откликнется. Мы верим, что Эмиль сможет не просто вернуться к полноценной жизни, но и выйти на поле. Ведь футбол – это его жизнь, отмечается в сообщении.