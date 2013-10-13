На трассе Уральск-Самара погибли 12 человек
Фото: ГУ МЧС по Самарской области. В результате ДТП в Самарской области вечером в субботу, 12 октября, погибли 12 человек и трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МЧС передает lenta.ru Сообщение об аварии в Большечерниговском районе на юге области на 130 километре трассы М-32 поступило около 0:30 в ночь на воскресенье. На этом участке произошло лобовое столкновение микроавтобуса Toyota и большегрузной фуры Mercedes. Обстоятельства столкновения и степень вины водителей устанавливаются. По предварительным данным местной полиции, «Тойота» с нижегородскими номерами выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с фурой, которая следовала из Казахстана (трасса М-32 идет от казахстанской границы до Самары). После столкновения оба автомобиля упали в кювет, а микроавтобус загорелся, уточнили в самарском МЧС. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн сообщил РИА Новости, что водитель грузовика выжил и был госпитализирован. Все трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.