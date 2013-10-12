Асланбек САРКУЛОВ родился в Чингирлауском районе в 1984 году. Он окончил ЗКГУ имени М. Утемисова по специальности "История, основы права и экономики". Трудовую деятельность начал в 2006 году консультантом по делам молодежи Западно-Казахстанского филиала НДП «Нур Отан», затем был назначен заведующим отделом идеологической и общественно-политической работы. С 2010 г. по сентябрь 2013 г. Являлся первым заместителем председателя Уральского городского филиала НДП «Нур Отан». В 2012 г. был избран депутатом Западно-Казахстанского областного маслихата. Также Саркулов руководил областным штабом студенческих строительных отрядов, работал исполнительным секретарем областного отделения молодежного крыла «Жас Отан».