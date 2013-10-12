Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org В связи с масштабной реконструкцией городских дорог еще несколько месяцев назад с улиц Актобе исчезли троллейбусы. Как выяснилось, после завершения ремонтных работ, возвращать этот экологически чистый вид транспорта на улицы города руководство ТОО «Троллейбусный парк» не намерено. Власти города посчитали возобновление троллейбусного движения слишком затратным, а справиться самостоятельно с этой задачей транспортному предприятию не по силам. Троллейбусный парк Актобе состоял из 5 троллейбусов, проезд в которых был самым дешевым и стоил всего 35 тенге. Все 5 троллейбусов обслуживали один маршрут. Отметим, что когда-то актюбинский троллейбусный парк насчитывал 150 машин, их которых 100 ежедневно выпускались на линию. Руководство предприятия-перевозчика заверило, что водители ставших ненужными троллейбусов без работы не останутся - их переведут на автобусные маршруты, обслуживаемые родным предприятием.