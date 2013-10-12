Иллюстративное фото с сайта iderby.ua Иллюстративное фото с сайта iderby.ua Сегодня, 12 октября, сотрудники актюбинской полиции задержали подозреваемых в убийстве ученицы восьмого класса СОШ №19. Об этом заявила пресс-служба ДВД на брифинге. - По подозрению в убийстве школьницы задержаны молодой человек и девушка. В данный момент проводятся следственные мероприятия по закреплению доказательной базы, - сообщил пресс-секретарь ДВД Актюбинской области. Ни фамилии подозреваемых, ни род занятий, ни тем более мотив преступления, полиция пока не раскрывает, ссылаясь на тайну следствия. В пресс-службе лишь отметили, что оперативники провели колоссальную работу по поиску и задержанию подозреваемых. Напомним, 14-летняя отличница средней школы № 19 пропала три дня назад. Родители отпустили девочку в 22 часа ночевать к однокласснице. После того как ребенок пропал, выяснилось, что девочка познакомилась в Интернете с неизвестным лицом и пошла с ним на встречу. На следующий день ее тело было найдено на улице Тургенева в дорожной сумке. Экспертиза показала, что смерть ребенка наступила в результате удушения. По некоторым данным, на теле девочки не было одежды. Убийство ребенка всколыхнул весь город. Полиция и педагоги настоятельно просят жестче контролировать общение детей в Интернете.