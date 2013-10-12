Сбором подписей против передачи медицинских учреждений в частные руки занимались не так давно представители коммунистической партии. Было собрано около 1000 подписей горожан. Далее, как выяснилось, это заявление было отправлено президенту Казахстана. Реакция на такое послание не заставила себя долго ждать. Но как оказалось, среди подписей, которые были якобы собраны, оказались имена и фамилии 31 медика нашей области. - Среди всех перечисленных фамилий оказались фамилии и имена наших медицинских работников, в том числе и моя, -. - Это поддельное обращение, которое подрывает наш медицинский имидж. Сегодня мы специально собрались здесь, чтобы официально заявить, что мы не подписывались под данным заявлением. Со своей стороны, мы подали заявление в соответствующие органы для рассмотрения этого дела. Свое возмущение и недовольство высказали все собравшиеся представители медицинской общественности. - Я считаю, что за такое безобразие нужно обязательно привлечь к ответственности, - сказал главный. - Никто ко мне не подходил и моего мнения по поводу нововведений не спрашивал. Я считаю, нужно решать это дело через суд. Напомним, что речь идет о законе «О концессии», куда внесены изменения и дополнения от 4 июля, которые предусматривают развитие государственно-частного партнерства. В том числе там добавлена «передача организаций в доверительное управление». Как заявили представители облздрава, на сегодняшний день нашей области решения о том, что какая-либо медицинская организация будет передаваться в доверительное управление, нет.