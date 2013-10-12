В Уральске автомобиль врезался в жилой дом

Авария произошла в 4 часа утра 12 октября. Автомобиль "BMW Х-5" въехал в жилой дом, расположенный по улице 8 Марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В момент произошедшего в комнате спали хозяева дома. Они до сих пор находятся в шоковом состоянии. - В этой комнате обычно спит наш сын, он инвалид по слуху, по чистой случайности в этот раз он спал в другой комнате. Это его спасло, - рассказывает хозяйка дома Айнур. По словам свидетеля-соседа, две машины ехали наперегонки. В дом врезался "BMW Х-5" серебристого цвета. После этого два парня и девушка вылезли из машины, пересели в другую, и скрылись с места происшествия. Утром девушка и парни приехали со старшими, они попросили прощение и просили, чтобы не заявляли на них в полицию. - В доме из-за аварии нет отопления, очень холодно, - со слезами говорит бабушка. В полиции сообщили, что в данный момент проводится проверка. В эту же ночь еще одна машина врезалась в здание областной филармонии.