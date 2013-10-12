Иллюстративное фото с сайта www.bryansktoday.ru Иллюстративное фото с сайта www.bryansktoday.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Преступление произошло на чабанской точке Шалкарского района. Там мать оставила дочь у родственников. Хозяева дома ненадолго выехали по делам. Пока их не было, на ребенка напал мужчина. Он завел девочку в сарай и пытался изнасиловать. Девочка отчаянно сопротивлялась. Мужчина бил ее по лицу, полосовал ножом. На теле ребенка нашли 9 ножевых ранений легкой степени тяжести. Стоявшая в сарае лошадь лягнула насильника копытом. Это позволило девочке скрыться от преступника. Виновным в изнасиловании признали 25-летнего мужчину. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вчера вынес ему приговор - 18 лет колонии строгого режима.