По информации департамента экологии, в CNPC-Актобемунайгаз вошло в практику оспаривать в судебных органах каждый шаг Департамента экологии, направленный на защиту природной среды, ища лазейки в правовом поле вместо того, чтобы устранять очаги загрязнения на контрактных территориях. К примеру, в марте 2013 года департаментом экологии при проведении плановой проверки в Темирском районе были установлены факты несанкционированного сброса сточных вод, загрязненных нефтепродуктами на поля фильтрации, предназначенные только для приема хозбытовых сточных вод. Это стало причиной гибели 30 особей водоплавающих птиц. Исследованиями департамента установлено, что загрязненная нефтесмесью вода сбрасывалась из подземного коллектора цеха подготовки и перекачки нефти НГДУ «Кенкиякнефть», подразделения CNPC-Актобемунайгаза. В целях сокрытия загрязнения почв, прилегающих к коллектору и полям фильтрации работники НГДУ «Кенкиякнефть» в мае месяце незаконно добыли и использовали глину с полей фильтрации, для рекультивации загрязненных участков, рассказали в департаменте. Согласно заключению независимых экспертов, общий объем загрязненного нефтепродуктами грунта составляет около 45 тыс. тонн, а стоимость работ по ликвидации загрязнения почвы и ущерб нанесенный животному миру оценен в более чем 825 млн тенге. Казалась бы, очередное загрязнение, допущенное CNPC-Актобемунайгаз в текущем году, в частности, его подразделением НГДУ «Кенкиякнефть», неоспоримый факт, но CNPC-АМГ пытался трижды обжаловать в суде правомерность действий департамента экологии по данному факту. Отметим, трижды судебные решения были приняты в пользу экологов. Однако из-за препон со стороны нефтяников внеплановая проверка, начатая департаментом экологии в апреле 2013 года, завершилась составлением акта только в сентябре, по истечении более 5 месяцев, сетуют в департаменте. Добавим, аналогичное загрязнение 1 гектара земли из-за утечки загрязненной нефтепродуктами воды CNPC-Актобемунайгаз допустило в феврале 2012 года, за что было привлечено к административной ответственности наложением четырех штрафов на сумму 1,28 млн тенге. Последствие этой аварии предприятие устраняло в течении восьми месяцев. По данному факту CNPC-Актобемунайгаз судилось с департаментом экологии 4 раза.