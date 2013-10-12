Иллюстративное фото с сайта 72box.ru Иллюстративное фото с сайта 72box.ru В Уральске судом по делам несовершеннолетних ЗКО мать школьника была оштрафована за хулиганские действия своего сына, сообщает пресс-секретарь Западно-Казахстанского областного суда Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. Инцидент произошел  в одной из школ Уральска. Ученик во время урока вел себя шумно и на замечания учителя не реагировал. Учительница потребовала  у него дневник для того, чтобы записать о его поведении, но он дневник не дал. А когда она стала поворачиваться к нему спиной, отвлекаясь на других учеников, он показал ей непристойный жест пальцами. Извинился мальчик только через два дня. Учитель написала заявление на мальчика. На судебном заседании школьник вину признал полностью, сожалел о случившемся, просил прощения у учительницы и обещал исправиться. Постановлением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних школьник признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 331 КоАП РК «Мелкое хулиганство». Так как ребенку нет 16 лет, ответственность понесет его мать за то, что ненадлежащим образом занимается воспитанием своего сына. Суд оштрафовал мать ученика  на 5 МРП (8655 тенге).