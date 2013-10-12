В Астане проходит сельхозвыставка ЗКО и Атырауской области

В столицу на выставку-ярмарку со своей продукцией поехали представители всех 12 районов области. ЗКО также представляют известные уральские бренды как «Кублей», «Жайык ет» и «Кроун Батыс». Последний повез 16 тонн мраморного мяса по цене 950 тенге за килограмм. Сегодня утром выставку производителей из Западного Казахстана посетил аким Астаны Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ. Его встретили аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и первый замакима Атырауской области Гумар ДЮСЕМБАЕВ. Ярмарка проходит на центральной площади Астаны перед городским акиматом. Большое скопление покупателей наблюдается у лавок с мясом, кумысом из Жангалинского района и овощами. - Сегодня у нас появилась возможность показать продукцию сельхозпроизводителей ЗКО перед астанчанами. Нас радует, что много людей пришли на ярмарку. Цены ниже рыночных, поскольку товар продают сами крестьяне, без посредников. Всего около 40 товарных точек организовано это 10 павильонов по два места и 10 палаток, - рассказал Серик СУЛЕЙМЕН, замакима ЗКО, курирующий сферу сельского хозяйства. На столичной ярмарке цены на овощи приятно порадовали покупателей. Картошку здесь продают по 45 тенге за килограмм, морковь, свеклу и лук - по 40, а капусту - по 35.