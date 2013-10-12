- В следующем году запланирован ремонт еще 3-4 объектов, - рассказал.- Запланирована реконструкция водопроводов по улице Алматинская и на других. Денежные средства уже выделены. Что касается сегодняшних «раскопок», работы практически уже завершены, на сегодняшний день к отоплению подключены 846 домов из 1160. - За выходные дни 255 председателей КСК должны подготовить свои дома к приему тепла, - сообщил заместитель акима области. - Сейчас идет южный циклон, погода теплая, но это не значит, что подача тепла будет отключена. Завершаются ремонтные работы на 21 объекте образования, 9 объектах здравоохранения и 4 объектах культуры. К отопительному сезону подготовлены все социальные объекты области и в настоящее время подключены 434 объекта здравоохранения, 286 культуры, 663 образования. - Мы проделали огромную работу, благодаря такому масштабному ремонту, трубы, которые мы заменили, прослужат нам 15-20 лет, - говорит Алмас БАДАШЕВ. - В этом году мы положим только 1 слой асфальта. В следующем году будет проводить ремонт на улице Чагано-Набережная, Мухита, Евразии. На сегодняшний день необходимо восстановить лишь дорожное покрытие. Планируется принять решительные меры в отношении должников. Будут привлечены и сотрудники дорожной полиции, судоисполнители. Для взимания долгов будет создана целая рабочая группа. Ранее тепловики пожаловались, что долг населения перед ними превысило около 200 млн тенге.