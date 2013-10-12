В Уральске появилась новая техника по уборке мусора

Акимат Уральска приобрёл у завода "Агрореммаш" автомобили для уборки мусора и мусорные контейнеры, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Договор о приобретении пяти мусороуборочных машин, двух "КамАЗов" и трёх "Hyundai" был подписан акимом Уральска Алтаем КУЛЬГИНОВЫМ и директором АО "Уральскагрореммаш" Гимраном БИСЕНОВЫМ прямо на территории завода. После этого чиновникам и журналистам показали новые машины, которые выстроили во дворе "Агрореммаша". - Сегодня мы подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - Основная цель - поддержка отечественного товаропроизводителя и обновление парка техники. Мы приобрели пять автомобилей, четыре из которых на базе шасси "КамАЗ" с европейским оборудованием по опрессовке и вывозу твёрдых бытовых отходов. Кроме того, вместительность новых машин выросла в три раза. Аким отметил, что помимо автомобилей для "Орал Таза Сервис" закупили тысячу контейнеров европейского формата. По словам Алтая КУЛЬГИНОВА работа по замене старой техники на новую будет продолжаться на системной основе . - В бюджет на следующий год уже заложено обновление автопарка ДЭП, - заключил аким. После акима слово взял директор "Уральскагрореммаша" Гимран БИСЕНОВ, который отметил, что его предприятие вышло на новый уровень производства: - Благодаря государственной поддержке у нас на заводе была проведена модернизация предприятия, закуплено современное европейское оборудование, - сказал БИСЕНОВ. - Всё это позволяет выпускать спецтехнику, необходимую для коммунальных нужд. Машины прошли испытания в условиях нашего города, доказали свою надёжность. Мы готовы обеспечить всю потребность Республики Казахстан техникой по уборке снега, по очистке дорог, по вывозке твёрдобытовых отходов.