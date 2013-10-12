 По сравнению с прошлым годом рост в 11%. Самый активный рынок труда в Астане. Объем пенсионных отчислений по сравнению с периодом январь-август 2012 вырос на 17%. Отчисления столицы составили 44,6 миллиардов тенге. Также значительно прибавила Южно-Казахстанская область. Объем пенсионных отчислений вырос на 14%, до отметки 23,7 миллиардов тенге. Пенсионные отчисления. Регионы РК. Январь-август 2013 (млн.тг) tablica Источник: ranking. kz