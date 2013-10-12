фото с сайта akorda.kz фото с сайта akorda.kz Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил народ Казахстана с праздником Курбан-айт, сообщает Today.kz. «Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас со знаменательным днем Курбан айт! Этот праздник – одна из великих духовных ценностей, объединяющих народ. В эти священные дни люди совершают только добрые дела и желают только хорошего. Благодатный праздник Курбан айт, приносящий достаток и укрепляющий единство, сочувствие и согласие, способствует более близкому общению, усилению взаимопонимания между представителями различных этносов и религий. Он вносит весомый вклад в упрочение таких гуманистических традиций, как помощь нуждающимся. На протяжении веков наши предки передавали эти ценности из поколения в поколение. После обретения нашей республикой независимости началось подлинное возрождение религии. Вера находит свое отражение в чистоте помыслов и добрых поступках, которые укрепляют нравственные начала и подают пример окружающим. Ключевая роль религии заключается в том, чтобы воспитывать высокую духовную культуру общества. Мусульманское сообщество, составляющее большинство населения Казахстана, играет определяющую роль в обеспечении единства, согласия и стабильности в государстве. Отрадно, что сотрудничество и дружба различных конфессий в нашей стране являются образцом для всего мира. Уверен, что наш народ, сохраняя и преумножая свою силу духа, будет и дальше успешно продвигаться на пути к процветанию. Пусть Всевышний примет все ваши пожелания! С праздником Курбан-айт! Желаю всем казахстанцам единства, мира, благополучия и здоровья!», - говорится в поздравлении, опубликованном сегодня в официальной прессе.