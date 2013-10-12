95% обращающихся за кредитами получают деньги под 10-20%. Получить кредит по ставке менее 10% удается лишь 5% бизнесменов. Как заявил на бизнес-форуме, 65% предпринимателей не устраивают условия банковского кредитования. Лишь у 16,5% бизнесменов города, согласно озвученным депутатом результатам социологического исследования, бизнес находится на подъеме. Свыше 20% деловых людей заявили, что их права постоянно нарушают.