В СЛПУ, где лечат от алкоголизма, наркомании и туберкулеза по решению суда, совершено преступление, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 28-летняя женщина пришла навестить в больницу родственника, страдающего открытой формой туберкулеза. Девушка задержалась в больнице и осталась там ночевать. Около 2 часов ночи мужчина из того же отделения, что и ее родственник, напал на нее и изнасиловал. Через двое суток она сообщила о случившемся по номеру 102. Подозреваемый задержан. Он пояснил, что девушка отдалась ему «по любви». Известно, что подозреваемому 25 лет, он был судим за грабеж и считается одним из злостных нарушителей больничного режима в СЛПУ. Когда ему вздумается, он покидает лечебное учреждение и возвращается в него с алкоголем.