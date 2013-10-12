Фото с сайта avestnik.kz Фото с сайта avestnik.kz Педагоги призывают родителей не выпускать подростков из дома после 20 часов и усилить контроль за общением детей с посторонними людьми в Интернете. Об этом попросила донести до родителей замакима города Айгуль АРЫНГАЗИЕВА на экстренном собрании директоров школ. До конца недели директоров школ обязали провести родительские собрания в классах и настоять на том, чтобы дети ночевали только дома. Педагоги настаивают, чтобы детей не доверяли даже близким родственникам, так как в городе возросло количесво случаев педофилии. Напомним, что гибель 15-летней отличницы средней школы № 19 всколыхнула весь город. По сведениям полиции, родители отпустили девочку в 22 часа ночевать к однокласснице. После того как ребенок пропал, выяснилось, что ни к какой однокласснице она не ходила. Ребенок познакомился в Интернете с неизвестным лицом и пошел с ним на встречу. Кто этот неизвестный, третьи сутки выясняет полиция. Убийца ребенка пока  гуляет на свободе.