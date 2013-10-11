Иллюстративное фото с сайта www.kazakhstandaily.com Иллюстративное фото с сайта www.kazakhstandaily.com С начала года зарегистрировано 192 пожара, 80% из них приходится на жилой сектор. В связи с этим работники пожарной службы собрали председателей КСК для беседы по технике пожарной безопасности, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Глобальной проблемой в работе пожарной службы являются подъездные пути к благоустроенным многоэтажным домам. - Наша техника хоть и является многофункциональной, но она и крупногабаритная, - говорит замначальника ГУ "СП  и  АСР" ДЧС ЗКО Дамир ЕРМАГАМБЕТОВ,- на ней мы не всегда можем подъехать к дому, где возник пожар. Сейчас острая проблема состоит еще в том, что жители загораживают подъездные пути искусственными препятствиями: закапывают резиновые шины, ставят бетонные блоки, заставляют весь проезд машинами. Штраф за установку искусственных неровностей для юридического лица составляет 25 МРП, для физического - 3 МРП, для крупной организации - 50 МРП. Проблемными районами являются такие места как улица Хусаинова, Чагано-Набережная, поселки Белая казарма, Круглоозерный. - По нормативам на место пожара мы должны прибыть за  12 минут, из-за того что поселок Круглоозерный находится за железнодорожным полотном, нам приходится ехать в объездную, на это мы тратим целых 40 минут, а на кону жизнь и здоровье человека, - говорит Дамир ЕРМАГАМБЕТОВ. - Если мы не можем подъехать к благоустроенному дому, мы оставляем машины и тянем оборудование, но на это тоже уходит большое количество времени. Также пожарные посетовали на бескультурье других участников дорожного движения. Многие водители просто напросто не уступают дорогу спецавтомобилям. Пожарные также подняли вопрос о парковке автомобилей внутри дворов. - Машин очень много, с каждым годом их все больше и больше, - говорит инспектор управления гражданской обороны Борис ПУЛЬЧИК. - А стоянки и парковочные места не увеличиваются.  Кто должен заниматься организацией автостоянок? КСК. Председатели КСК, в свою очередь, переложили ответственность на плечи городского акимата, сославшись на то, что вся земля принадлежит именно ему. - Необходимо совместно решать эти проблемы, ведь они общие, - говорит и.о. начальника управления по ЧС Нурболат ЕГИНБАЕВ,- ведь это наши общие проблемы. Нельзя сидеть сложа руки, необходимо постоянно говорить об этом, поднимать этот вопрос, писать в городской акимат об этой проблеме. Прошу всех председателей КСК привести в порядок свои подвальные помещения, чердаки, которые завалены хламом, очистить от мусора шахты лифтов.