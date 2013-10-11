Аким Уральска показал ветеранам "Сталинград" в 3D

Акимат города Уральска устроил ветеранам бесплатный просмотр нашумевшего фильма "Сталинград" Фёдора БОНДАРЧУКА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На просмотр фильма пришли ветераны и тыловики Великой Отечественной, участники Афганской войны и представители городского акимата во главе с акимом Уральска Алтаем КУЛЬГИНОВЫМ. Не забыли и о подрастающем поколении - в кинотеатр пришли школьники с цветами для ветеранов. Полуторачасовой фильм о крупнейшем сражении за всю историю Второй Мировой войны ветераны посмотрели с интересом. Мешали, правда, непривычные 3D очки, но так как фильма без них не посмотришь, пришлось смириться. Фильм рассказывал об обороне советскими солдатами многоэтажного дома, стоящего на подступах к Волге. Зрелищные спецэффекты заставляют зрителя буквально окунуться в страшные события тех лет. - Наша 226 дивизия защищала тракторный завод в Сталинграде, - рассказывает ветеран Великой Отечественной войны, 90-летний Николай КОТЕЛЬНИКОВ. - Отдельные цеха завода переходили от нас к немцам по нескольку раз в сутки. Сколько мы потеряли товарищей! До Волги оставалось всего 100 метров, поэтому солдаты бились за каждый метр ради того, чтобы защитить свою Родину. После этого нашу дивизию кинули под Курскую дугу...