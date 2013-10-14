  Иллюстративное фото с сайта www.lada.kz Иллюстративное фото с сайта www.lada.kz В полиции Атырау прокомментировали видеоролик, на котором две девушки волоком вытаскивают из кафе третью, избивают ее руками и ногами, бьют головой об асфальт. Как рассказали "Ак Жайыку" в ДВД, виновные уже понесли административное наказание - за драку девушкам дали по пять суток. - Это произошло 26 сентября в 14 часов 30 минут. Звонок в полицию поступил не от сотрудников кафе или прохожих, а от медицинского персонала областной больницы, куда поступила пострадавшая 29-летняя девушка. Туда сразу же выехала следственно-оперативная группа, которая приняла заявление от пострадавшей, и было возбуждено уголовное дело по ст. 257 ч. 2 - "Хулиганство", - рассказал заместитель начальника криминальной полиции ГУВД г. Атырау Марат ТАГАНИЯЗОВ. - Установлено, что драка между девушками произошла на почве совместного распития спиртных напитков и возникшей между ними ссоры. Были задержаны лица, подозреваемые в совершении преступления – жительницы Атырау и Актобе 20 и 29 лет. По словам полицейских, первоначально они были привлечены к административной ответственности сроком на 5 суток. В настоящее время к ним принята мера пресечения – подписка о невыезде. Потерпевшей было выдано постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы, которую она прошла, но заключение экспертов следователями пока не получено. На минувшей неделе девушка была выписана из областной больницы, отметил Таганиязов. Он подчеркнул, что у полиции нет оснований для привлечения к ответственности мужчины, который снимал избиение на видеокамеру мобильного телефона. Источник: Nur.kz