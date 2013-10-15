Ватикан отказался отпевать 100-летнего нациста
Фото: Giulio Broglio / AP Католическая церковь отказалась проводить заупокойную мессу по бывшему офицеру СС Эриху Прибке (Erich Priebke), скончавшемуся 11 октября в возрасте 100 лет. Соответствующее решение было опубликовано 14 октября на сайте епископства Рима. Согласно решению церковного руководства, останки Прибке должны быть захоронены частным образом, без служения мессы в церкви. Между тем адвокат Прибке Паоло Джакини (Paolo Giachini), у которого он жил последние годы и который распоряжается его похоронами, отказался проводить обряд дома. Он заявил, что в таком случае церемония состоится «на улице». Однако мэрия Рима вместе с полицией запретили ему использовать общественные места для похорон, пишет итальянская газета Corriere della Sera. Ранее также звучали предложения захоронить останки Прибке на немецком воинском кладбище в Помеции. Однако там заявили, что на кладбище похоронены только военнослужащие вермахта, погибшие в результате военных действий, отмечает итальянское издание Il Messaggero. Аргентина, где долгое время жил Прибке и где похоронена его жена, также отказалась принимать останки бывшего нациста. В немецком городе Хеннигсдорф (Hennigsdorf), где родился Прибке, тоже не хотят его хоронить, отмечает Berliner Zeitung. Представитель города отметила, что на местном кладбище, по закону, хоронят только жителей Хеннигсдорфа или умерших в городе бездомных, у которых нет официального места жительства. Между тем в правительстве Германии агентству Agence France-Presse заявили, что решение о захоронении Прибке принимают его родственники, а не власти ФРГ. По словам представителей немецких властей, «гражданин ФРГ имеет право на захоронение в Германии». Еврейский правозащитный центр Симона Визенталя также считает, что тело следует отправить в Германию и кремировать. Пока продолжается обсуждение похорон Прибке, его тело остается в морге одной из римских больниц, отмечает Agence France-Presse. Прибке во время войны служил в СС и участвовал, в частности, в массовой казни в Адреатинских пещерах в Риме в 1944 году, когда были убиты 335 граждан Италии. В конце войны Прибке попал в британский лагерь для военнопленных, откуда сбежал и уехал в Аргентину по поддельным документам, выданным ему католическим епископом. Он прожил в Аргентине вплоть до 1996 года, когда его экстрадировали в Италию по обвинению в причастности к нацистским преступлениям. Спустя два года он был приговорен к пожизненному заключению, которое было заменено домашним арестом. Источник: lenta.ru